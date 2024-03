Balticconnectori remont algab sel nädalal

Balticconnectori parandustööde ettevalmistus on Gasgridi ja Eleringi koostöös edenenud plaanipäraselt ja graafikus, sõnas Gasgrid oma teates. Soome lahe jääolud on soovitud tasemel ning seetõttu ei ole see eeldatavasti töödele oluliseks takistuseks, usub Gasgrid.

Plaani järgi kestavad tööd aprilli alguseni, seejärel saab edasi minna Balticconnectori ülevaatuse ja kasutuselevõtuga. Eeldatav kasutuselevõtu kuupäev on 22. aprill tingimusel, et kõik kavandatu kulgeb plaanipäraselt.

Gasgridi teatel on Soome gaasisüsteemi seis stabiilne ning tagatud on eeldused piisavaks gaasivarustuseks, nii ülekandevõimsuse kui ka alternatiivsete hankekanalite võimsuste poolest. Turuosalistele on antud korraldus tagada vajaliku gaasi tarnimine, tellides selle Inkoo või Hamina LNG-terminali, et oleks tagatud talvine gaasivarustuse järjepidevus.