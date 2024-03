Mölder lisas, et kui veebruari alguseks oli sotside toetus kasvanud kuu ajaga kuue protsendipunkti võrra 17 protsendini, siis nüüd on see taas langemas ning jõudnud 13,8 protsendi tasemele.

«Teisalt aga on mitmendat nädalat järjest vaikselt kasvamas eelistuseta valijate osakaal. Kuna Sotsiaaldemokraadid on olnud ka ainus erakond, kelle toetajate absoluutarv on viimasel ajal märkimisväärselt vähenenud, võib oletada, et need on just vahepealsed ajutised Sotside toetajad, kes praegu on oma erakondliku eelistuse kaotanud,» rääkis Mölder.