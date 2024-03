VIDEO ⟩ Luurekeskuse ülem: Vene maaväe pealetungi tempo tõuseb

Venemaa Föderatsiooni relvajõud on hoidmas endiselt initsiatiivi. «Vene vägede operatsioonitempo on hakanud tõusma, eriti Vene maaväe osas,» rääkis Kiviselg.

Ta lisas, et vaatamata sellele on Venemaa operatiivtaktikalised eesmärgid endiselt täitmata. «Venemaa on suunanud oma tähelepanu sellele, et leida võimalikud nõrgad kohad Ukraina kaitses,» ütles ta.