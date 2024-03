Paet ja Toom ei usu, et Ansip oleks kuidagi Kaja Kallase Euroopa-lootusi mõjutanud

Tarand ütles AK-le, et Kallase saamine nn spitzenkandidatiks oli niikuinii võimatu, kuna Ansip pole teda ALDEs sees piisavalt toetanud. «Ansip on väga mõjukas. Ainuke mõjukas Euroopa Parlamendi selle koosseisu eestlasest liige on Ansip, kes on esimese saja hulgas.»