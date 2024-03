Kaja Kallas peaprokuröri ja ministri tülist: Laanet ei ole oma pädevust ületanud

Vikerraadio saates toodi välja, kuidas Eesti Ekspress kirjutas nädalavahetusel, et kuus kõrget prokuröri kirjeldavad, kuidas justiitsminister Laanet on nende hinnangul süsteemselt sekkunud erinevate kriminaalasjade menetlusse. Loos toodi välja seegi, et peaprokurör on murega ka peaministri poole pöördunud.

Küsimusele, et kas Kallas on Laaneti käest selgitust küsinud ning milline on tema hinnang, sõnas peaminister, et on küsimusi küsinud ning selge on see, et prokuratuuri tegevuse suhtes on olnud ka avalikkuses palju kriitikat.

«See kuulub justiitsministeeriumi haldusalasse. Seetõttu on igati normaalne, et justiitsminister oma haldusala tegevuse vastu huvi tunneb,» leidis Kallas, lisades, et Laanet on küll küsimusi esitanud, kuid tähtis on see, et prokuratuuri sõltumatus oleks tagatud.

«Ei tohi olla ega näida kahtlust, et tegeletakse millegi muuga kui tavapärase tööga. Ehk ühegi kriminaalasja sisulisse menetlusse ükski poliitik sekkuma ei peaks. See ei tähenda seda, et üksikasjalikke küsimusi ei võiks küsida.»

Ta selgitas, et kuna nii temalt kui justiitsministrilt küsitakse näiteks riigikogu infotunnis või eri komisjonides küsimusi, siis oleks imelik, kui neil ei oleks vastuseid nende kaasuste kohta, millel on ka suur avalik huvi. «Kui ma ütlen, et: «Ma ei tea, ma ei ole huvi tundnud», siis öeldakse lihtsalt, et sind ei huvita. Usun, et justiitsminister saab seda palju rohkem kui mina.»