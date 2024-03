Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste järgi toetab Isamaad 29,4 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 18,5 protsenti ja Reformierakonda 16,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 13,3 protsendiga, Keskerakond 11,9 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 5,9 protsenti. Sotside toetus on viimase nelja nädalaga langenud 3,7 protsendipunkti võrra, kuid languse tempo on aeglustunud. Keskerakonna toetus on viimase kahe nädalaga tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra. Eesti 200 toetus tõusis nädalaga 1 protsendipunkti võrra ning on taas üle valimiskünnise.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36 protsenti ning opositsioonierakondi 59,8 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teadur Martin Mölder märkis, et erakondade toetustabelis on esikolmik praegu stabiliseerunud. «Isamaa positsioon kõige populaarsema erakonnana on tugev - nende toetus on praegu pidama jäänud napilt 30 protsendi alla. Isamaa kaks lähimat konkurenti ehk EKRE ja Reformierakond püsivad üpriski võrdse toetuse tasemega 15 ja 20 protsendi vahel. Hetkel tundub, et mõlemad on pigem nõrgemas positsioonis ning oma toetuse märgatava kasvatamisega kumbki hakkama ei saa,» ütles Mölder.

Kuigi vaid mõni nädal tagasi küündisid ka sotsiaaldemokraadid EKRE ja Reformierakonna tasemele, siis praeguseks on sotside toetus kiiresti taandunud ning jõudnud nelja nädala koondtulemustes 13,3 protsendi tasemele. «Kõige viimane nädalane tulemus on sotsidel siiski tugev, mis annab alust oletada, et see langus on peatumas,» märkis Mölder.

«Kuigi Keskerakonna nelja nädala koondtoetus on viimastel nädalatel kasvanud, siis head kandepinda neil hetkel siiski ei ole. Arvestades erakonna nädalaste tulemuste dünaamikat, võib oletada, et lähinädalatel nende toetuse suuremat kasvu oodata ei ole,» jätkas Mölder.

«Vahepeal valimiskünnise alla langenud Eesti 200 on suutnud oma positsiooni mõnevõrra parandada. Käesolevaks nädalaks on nad taaskord valimiskünnise kohal, kuigi pikemaid järeldusi on siin veel vara teha,» lisas Mölder.