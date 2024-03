Tallinn pakub taas väärtuslike hoonete restaureerimiseks toetust

Tänavu on restaureerimistööde toetusteks jaoks planeeritud 450 000 eurot. «Toetust on võimalik taotleda kuni 75 protsenti restaureerimistöö maksumusest ja maksimaalne toetus ühe objekti kohta on 35 000 eurot,» ütles abilinnapea Madle Lippus.

Ta lisas, et oluline on silmas pidada, et toetust antakse nende tööde tegemiseks, mida pole taotluse esitamise ajaks veel alustatud. «Esiteks ei tohi tööd olla veel alanud. Ja teiseks peavad need valmis saama sel aastal. Kui on tegu suuremate töödega, siis oleks mõistlik need etappidesse jagada,» soovitas Lippus.