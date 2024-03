Kaja Kallas: ma ei saa käsi piiblil vanduda, et jätkan peaministrina

Pärast valitsuses eelmisel nädalal välja käidud rahalisi otsuseid küsivad paljud valijad, et milleks meile koalitsioonilepe ja milleks meile valimisprogrammid?

Need asjad olid meil ju varem kokku lepitud, nüüd pidime need lihtsalt uuesti jõustama. Meil on tõesti ikkagi erakordselt keeruline seis pärast neid raskeid otsuseid. Meil on eelarves ikkagi veel auk ja on lahendamata küsimusi. Oleme sattunud olukorda, kus üks kriis on ajanud teist taga ja neile kriisidele vastu oleme läinud eelarvega, kus reserve ei ole.

Viitasin küsimusega loomulikult keskmisele pensionile ja lubadusele hoida see tulumaksuvabana.

Esiteks kaotas pensioni tulumaksuvabastuse ära Jüri Ratase valitsus, meie toome selle tagasi. Nüüd me külmutame selle lihtsalt põhjusel, et meil on rahaliselt niivõrd keeruline. Iga aastaga see summa kasvab, sest pensionäre tuleb juurde. Samuti kasvab keskmine pension. Pensionäride tulumaksuvabastus jääb endiselt kõrgemaks, kui see on töötaval inimesel. Teiseks ei ole enam seda astet, mis karistas ka pensionäre, sest me kaotasime maksuküüru. Nii et kui tulumaksuvaba miinimum töötavatele inimestele on 700 eurot, siis pensionäridel saab see olema 774 eurot.

Argumendid on kõik arusaadavad, aga miks siis koalitsioonileppesse selline lubadus sai?