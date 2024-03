Mangaanitransiidi järelkaja: Läti president kommenteeris Eestist alguse saanud skandaali

Sõjatööstuses hädavajaliku mangaanimaagi tarned Venemaale on sõja puhkemise järel hüppeliselt kasvanud. Alates 2023. aastast saadeti seda sinna ka ekspeaminister Tiit Vähi hoole all oleva Sillamäe sadama kaudu. Mangaan jõudis Tšeljabinski tehasesse, kuhu kuni 2023. aasta alguseni veeti mangaanimaaki Läti riigiettevõtte Läti raudtee tütarettevõtte LDz Logistika kaudu. Läti sadamaettevõtteid, kes verise maiguga mangaani ladustavad, on aga veelgi.