REPORTAAŽ ⟩ Kuidas Eestis Putinit «valiti»

«Ma elan Tallinnas ja hääletan Putini vastu, tema režiimi vastu, sõja vastu, selle hullumeelsuse vastu, mis toimub minu maal juba palju aastaid, konstitutsiooniparanduste vastu,» ütles Aleksandr. «See, et 90 protsenti Eestis elavatest Venemaa kodanikest annab oma hääle Putinile, pole minu jaoks probleem, kuigi see võib olla probleem Eestile. Ma ei tee endale illusioone, et nende valimiste järel on Putiniga lõpp. Minu jaoks pole tegemist sprindi, vaid maratoniga. Selge on see, et mitte miski ei saa muutuda, kui keegi selle nimel midagi ei tee.»