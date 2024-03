Eesti sõlmis Ukrainaga kaitsehangete alase koostöökokkuleppe

«Kahepoolse kaitsealase koostöö arendamine Eestiga on üks meie peamisi prioriteete. Olen veendunud, et agentuuride vaheline edasine suhtlus aitab kaasa relvastuse ja sõjatehnika hankimisele Ukrainale,» ütles Ukraina asekaitseminister Dmytro Klimenkov.

RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar lausus, et kaitsealase koostöö tihenemine on jätkuks Eesti senisele tegevusele Ukraina abistamisel. «Eesti on olnud Ukraina üks esimesi abistajaid ning tarninud materjale nii sõja eel kui ajal. Praegu sõlmitud kokkulepe intensiivistab kahe riigi koostööd veelgi,» lausus Saar.