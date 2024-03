USA kongress nõustus 228 miljoni dollarise julgeolekuabiga Baltikumile

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) sõnas pressiteate vahendusel, et USA toetus on oluliselt aidanud Eestis, Lätis ja Leedus mitmed sõjalise taristu ja võimearenduse projektid kiiremini ellu viia.

«Hea uudis on see, et eelmise aastaga võrreldes toetus suureneb. Mitte küll palju, ent siiski on see selge signaal USA kui NATO suurima liitlase pühendumusest meie piirkonna julgeolekusse ja stabiilsusesse,» ütles minister.