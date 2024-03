Urmas Paet: Kui Ansip ei kandideeri, siis võib öelda, et Kallas sai oma tahtmise

«Eks siis kandideerivad need, kes tahavad kandideerida ja seda tööd teha. Nii lihtne see ongi,» kommenteeris Reformierakonna peasekretär ja Euroopa Parlamendi valimiste toimkonna juht Timo Suslov. Tema sõnutsi tähendab erakonna jaoks Ansipi otsus seda, et teistel tuleb rohkem pingutada. «Ega nimekiri tühjaks ei jää,» nentis Suslov.

Kui suur kaotus erakonnale ikkagi on tuntud poliitiku ja häälepüüdja loobumine? Suslov sõnas, et ta ei taha kellelegi liiga teha ning tuletas meelde, et erakonnal on Euroopa Parlamendi saadik ka Urmas Paet, kellel on oma valijaskond olemas. «Seda on valimised ka iga kord näidanud – see on kasvavas, mitte kahanevas trendis. Inimestel on võimalik Urmas Paeti suhtes oma poolehoidu näidata,» sõnas Suslov.