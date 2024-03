INTERVJUU ⟩ Haapsalu raudtee - kas endiselt heleoranž unistus või reaalsus?

Vabariigi Valitsus on võtnud nõuks läbi viia liikuvusreformi, mis on teisisõnu ühistranspordi ümberkorraldamine. Selle eesmärgiks on pakkuda reisijale rohkem sõiduvalikuid ühistranspordi näol ning vähem kasutada enda isiklikku sõiduautot. Samuti on seejuures oluline, et inimene saaks igapäevaselt mugavalt liikuda ühistranspordiga töökoha ja kodu vahelt ning vääseda ligi suurematesse keskustesse.