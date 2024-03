Riina Solman: Kõlvarti umbusaldamine on Tallinna jaoks märgiline hetk

«Tervitan sotsiaaldemokraatide esmaspäevast otsust umbusaldamisega ühineda. Isamaa rõhutas juba kaks ja pool aastat tagasi, pärast kohalike omavalistuste valimisi, et Keskerakonnast vaba Tallinna valitsemine on võimalik. Mul on hea meel, et see märgiline samm on lõpuks teoks saamas,» ütles Solman.

«Mihhail Kõlvarti umbusaldamine on väärtuspõhine samm. Küsimus pole ainult värskes korruptsiooniasja kohtuotsuses. Olen viimased kaks aastat kurbusega vaadanud, kuidas kõigist linnaosavalitsustest on vaid ühel, sotsiaaldemokraatide juhitud Nõmmel, lehvinud lipp Ukraina toetuseks. Samamoodi oleme Tallinnas näinud vastutöötamist täielikult eestikeelsele haridusele üleminekule. Mul on üleskutse kõigile umbusaldajaile: suuname üheskoos linna moraalkompassi õigesse suunda,» rääkis Solman.

Ta lisas, et Tallinna juhtimises tuleb vastu võtta otsuseid, mis teenivad linnaelanike huve. «Üks ülesanne on raiuda läbi Keskerakonna loodud toiduahel, kus linna eelarvest suunati märgatav osa ühe erakonna liikmete toetamiseks. Aga samas ei saa me ka lubada, et praeguse riigi valitsuskoalitsiooni otsused suurendada kohalikke makse, antaks kanta tallinlastele. See pole Isamaale vastuvõetav!» rõhutas Solman.