Analüüs ⟩ Sotsid kaotasid usu Kõlvartisse, Keskerakond jahib reetureid

Faktid on ju kõnekad. Kui Mihhail Kõlvart valiti Keskerakonna juhiks, oli partei toetus 17–18 protsenti, täna 10–11 protsenti. Keskfraktsioon oli riigikogus kunagi suuruselt kolmas, nüüd väikseim. Tuntud liikmed on parteist lahkunud. Ja eile lõppes ka Keskerakonna võim Tallinnas.

Kui küsida Jevgeni Ossinovskilt (SDE), keda paljud näevad järgmise Tallinna linnapeana, mis tõukas sotsid nii kaugele, et Tallinnas liit Keskerakonnaga lõpetada, alustab Ossinovski Keskerakonna vabalangusest. «Mihhail Kõlvart küll rääkis, et see on läbi, aga meile nii ei paistnud,» räägib ta. «Oleme pidanud küsima, kas koalitsiooni (sotsid ja Keskerakond – M. S.) hääled ikka tulevad kokku.»