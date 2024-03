President Karis: Euroopa julgeolekumured on teinud Eesti ja Küprose koostöö olulisemaks kui varem

«Euroopa maadleb rahvusvaheliste julgeolekukriisidega, mistõttu on Eesti ja Küprose koostöö olulisem kui varem. Venemaa agressioon Ukrainas on sõda rahvusvahelise õiguse ja riigipiiride puutumatuse vastu. Ukraina vajab kiiresti meie tõhusat abi, et kaitsta end ja kogu Euroopat ründava kurjuse eest,» ütles Küprosele ametlikule visiidile saabunud president Karis. «Eesti on otsustanud eraldada järgmise nelja aasta jooksul 0,25 protsenti oma SKTst Ukraina kaitsevõime tugevdamiseks ja me kutsume teisi riike tegema sedasama. Nii aitaks meie ühine panus agressor tagasi lüüa.»