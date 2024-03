Valitsuse kehtestatud sanktsioonid Venemaale ja Valgevenele jätkuvad

Sanktsioonide ülevaatamise eesmärk on kontrollida, kas kehtestatud sanktsioonid on jätkuvalt vajalikud. Tsahkna sõnas, et olukorras, kus Venemaa jätkab oma julma agressiooni Ukrainas ja Putini eesmärgid on jäänud samaks, on ainuõige otsus pikendada ka kehtivaid sanktsioone Venemaale ja sellega seotud isikutele.