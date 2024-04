Siseministeerium küsis selgitusi Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhtidelt

Täna kell 11 alanud kokkusaamisele olid kutsutud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku esindajad, kes on praegu Eestis asuvad MPEÕK juhid - piiskop Lazar (kodanikunimega Aleksandr Gurkin), piiskop Sergi (Oleg Telihh) ja piiskop Daniil (Daniel Lepisk).

Möödunud nädalal kuulutas Moskvas Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirill, et sõda Ukrainaga ja seda toetavate lääneriikidega on jõudnud uude faasi ning selle toetamine on kõigi õigeusklike kohustus.

Raivo Küüt sõnas, et patriarhi selline sõnum ja selle levitamine on ilmselge julgeolekuoht nii Eestile kui lääne maailmale. «Eestis on selline vaenu õhutamine keelatud ja karistatav. Me peame usuvabaduse ja julgeoleku kaitseks veenduma, et Vene Õigeusu Kiriku osaks olev Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik siin mitte kuidagi oma tegevusega patriarhi sellekohaseid väljaütlemisi ja tõekspidamisi ei levita ega edasi kanna. Seetõttu küsisime täna siinsete Moskva Patriarhaadi kirikujuhtidelt asjakohaseid selgitusi ning selgitasime omalt poolt sellise tegevusega kaasnevat vastutust ja tagajärgi,» lisas Küüt.

Küüdi sõnul oli kohtumine konstruktiivne, piiskopid mõistsid olukorda ja asja tõsidust ning kinnitasid, et sellekohaseid patriarhi väljaütlemisi ja seisukohti nad ei ole levitanud ega kavatse levitada. Samuti kinnitasid nad, et neid sõnumeid ei käsitleta ametliku õpetusena ja siinsel kirikul on selleks piisavalt iseseisvust, et teenida siinset usklikkonda Eesti seaduste kohaselt.