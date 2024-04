Pärnus laieneb 1. maist tasulise parkimise ala

M-parkimine on võimalik vaid Eesti mobiilsideoperaatori lepingu olemasolul, Parkimisäpi pargi.ee kaudu tasudes pole Eesti mobiilsideoperaatori lepingut vaja, äpp võimaldab tasuda pangakaardiga.

Parkimistasu maksmisest on vabastatud liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht, alarm- või jälitussõiduki juht, mootorratta ja mopeedi juht, M1 kategooria sõiduauto juht, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor ning mootorsõiduki juht, mille liiklusregistrijärgne omanik, vastutav kasutaja või kasutaja on nelja ja enama kuni 19-aastase lapse lapsevanem ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn.