Keskerakondlased soovivad rahvahääletust

Eelnõu esitajate hinnangul on tegemist universaalse toetusmeetmega, mida on lühinägelik kaotada rohkem kui kaks aastat kestnud majanduslanguse ja kasvava tööpuuduse tingimustes.

Keskerakonna esimees, linnavolikogu liige ja endine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart rääkis, et tasuta ühistranspordil on olnud suur roll linnakeskkonna arengus. «Ühistransport võimaldab vähendada linna autostumist, tagada puhtamat õhku ning turvalisemat ja meeldivamat linnaruumi. Paraku on Tallinnas võimukõnelustes osaleva Reformierakonna esindajad teatanud, et soovivad võimule saades kaotada ka pealinnas tasuta ühistranspordi,» ütles Kõlvart. Ta lisas: «Kuigi loodav koalitsioon on hetkel välja öelnud, et tasuta ühistransport jääb, siis kahjuks ei saa neid uskuda ega usaldada.»