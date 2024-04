Uus võimuliit tahab tallinlased kõnniteede puhastamise orjusest päästa

Kui seni on Tallinnas kehtinud kord, et iga kinnistuomanik vastutab lume koristamise eest tema krundiga piirneval tänavalõigul, siis nüüd on lootust, et sellest saab linna mure. Isamaalased soovivad, et plaan teostuks juba tulevast aastast, Kase kinnitusel on see realistlik.