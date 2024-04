«E-eksamite tegemist on põhjalikult katsetatud märtsis suure osalejate arvuga inglise keele e-katseeksamiga ja eesti keele kui teise keele e-katseeksamiga. Varasemad katseeksamid ja tasemetööd on eksamite infosüsteemis sujunud tehniliste tõrgeteta,» rõhutas Raie.

Eksamite infosüsteem EIS on e-eksamitele üleminekuks valmistunud suure koormusega testideks ning lahendust põhjalikult testinud, kinnitas Raie. Ta lisas, et katseeksamite ülesanded on koostatud harno, kes on ka arvestanud süsteemi eripäradega.