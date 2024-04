VIDEOANALÜÜS ⟩ Järvevana pudelikael paneb närvid proovile

​Seekordse liikluseksperimendi põhieesmärk oli drooni abil jälgida ja analüüsida nn tõmbluku meetodi kasutust sõiduradade koondumisel, kuid kaamerasilma ette jäi palju muudki huvitavat. Hoolimata sellest, et nimetatud meetodist on viimastel aastatel palju kirjutatud, pole paljud liiklejad seda omaks võtnud. Enamus juhte lähtub klassikalisest järjekorra põhimõttest; kui on teada, et vasak rada saab otsa, tundub viisakas võimalikult vara paremasse ritta järjekorda reastuda. Iseenesest ei saa aegsasti reastumist kellelegi ette heita, kuid paraku saab viisakalt järjekorras ootajate kannatus otsa nähes, et vasakus reas sõidab autosid neist aina mööda ja võtab ees platsi. Harvad pole juhused, kus paremas reas pikalt järjekorras oodanud juhid teevad kõik endast oleneva, et vasaku rea lõpuni sõitnud kaasliikleja ei mahuks nende ette.