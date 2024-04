Tallinna vapimärgi kandidaat on arhitekt Raine Karp

Linnapea kohusetäitja Madle Lippuse sõnul otsustas linnavalitsus esitada volikogule vapimärgi kandidaadiks Raine Karbile kauaaegse panuse eest Tallinna tänapäevase linnaehitusliku ilme kujundamisse. «Arhitekt Raine Karbi mitme kümnendi jooksul projekteeritud arhitektuurselt äärmiselt hea kvaliteediga avalikud hooned on oluline osa Tallinna arhitektuuriloost ning olemuslik osa Tallinna tänapäevasest linnaehituslikust ilmest. Eesti arhitektuuri grand old man on rohkem kui 60 tegutsemisaasta jooksul projekteerinud enamiku oma tähelepanuväärsematest hoonetest Tallinnasse,» selgitas Lippus.