Tallinna linnavolikogu fraktsioonivabade saadikute Taavi Aasa ja Tõnis Mölderi avaldus

26. märtsil olime Tallinna linnavolikogu saadikutena umbusaldamas linnapead Mihhail Kõlvartit. Tegime seda teadmises, et Tallinn vajab linnajuhtimises muutust ja uus sündimas olev koalitsioon on selleks vastutuseks valmis. Teadsime, et nelja erakonna kokkuleppe Tallinna juhtimiseks ei ole lihtne, aga osapooled kinnitasid, et nende soov on siiras ja koostöö võimalik. Paraku on viimased päevad näidanud, et võimalikud koostööpartnerid ei ole suutnud leida lahendust, kuidas Toompea probleemid taas all-linna ei jõuaks. Läbi ajaloo kestnud vastasseis on jällegi tallinlasi ja nende heaolu mõjutamas. Loodav koalitsioon peab võtma fookusesse linlaste heaolu – sh tegelema prioriteetsena transpordi, tervishoiu ja planeeringute valdkonnaga, et Tallinna saaks arenda ning pealinna elanike heaolu kasvada.