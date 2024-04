Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles Postimehele, et töö Eesti elaniku tagasitoomiseks käib pidevalt ning suheldakse nii Helsingis oleva Iraani saatkonna kui ka Portugaliga, kelle lipu all kõnealune laev sõitis. Samuti suhtleb Eesti operaatorettevõttega, kes laeva haldas. «Info on tulnud Iraanilt, et meeskonna tervisele mingit ohtu ei ole. Minu lootus on see, et saame vähemalt oma inimese tagasi Eestisse võimalikult kiiresti. Asjaajamine käib ja kasutame ka partnerriikide abi selle jaoks,» ütles Tsahkna.