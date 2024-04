Tallinna Hambakliiniku nõukogu vabastas juhatuse esimehe ametist

Vaheri sõnul on muudatused vajalikud, et tagada hambakliiniku areng ja heal tasemel raviteenus. «Soovime kaasata hambakliiniku juhtimisse valdkonna eksperte, kes aitavad muuta ja parandada nii kliiniku juhtimist, kuid samas olla igapäevaselt toeks ka personalile,» ütles Vaher.

«Uue juhatuse liikme ja ravijuhina alustav Anastassia Kuldmaa on varasemalt töötanud SA-s Tallinna Hambakliinik ning seega tunneb organisatsiooni ja oma valdkonda. Tarmo Bakler on ASi Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees, kel on pikaaegne tervishoiuasutuste juhtimise kogemus ning ta tuleb ajutiselt hambakliiniku juhatuse liikmeks, kuni oleme jõudnud värvata uue juhatuse liikme. Seega on hea meel, et Anastassia Kuldmaa ja Tarmo Bakler olid valmis seda vastutusrikast tööd tegema ja andma oma panuse hambapolikliiniku arengusse.» lisas Vaher.