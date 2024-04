Keskerakond pöördub Tallinna linnapea valimiste asjus õiguskantsleri poole

Eile linnavolikogus valimissedeleid üle vaadanud keskerakondlased avastasid, et sedelid on täidetud kuidagi kummaliselt. Nimelt oli osal sedelitel tehtud ristike selleks ette nähtud kasti ülemisse vasakusse, teistel alumisse vasakusse või hoopis parempoolsesse nurka. Sedelite grupeerimisel selgus, et ühtemoodi täidetud sedelite järgi saab kindlaks teha, missuguse volikogu fraktsiooni omad need on.

Linnavolikogu esimees Maris Sild (SDE) ütles Postimehele, et see, kuidas sedeleid on täidetud, ei muuda valimistulemust. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles ERRi teleuudistele, et kui tehti märge, mis fraktsioonist hääletaja on, aga ei tehtud märget, et kes see on, siis oli tegemist ikkagi salajase hääletamisega.