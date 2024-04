Peaprokurör Andres Parmas pääses distsiplinaarmenetlusest

Parmas ei andnud õigel ajal teada, et on rahvusvahelise kriminaalkohtu ohvrite abistamise usaldusfondi nõukogu liige ja sihtasutuse Iuridicum nõukogu liige, kuigi prokuratuuriseaduse järgi pidanuks 2020. aastal peaprokuröri ametisse asunud Parmas mõlemaks tegevuseks justiitsministeeriumilt luba küsima.

Timpson ütles eilsel pressikonverentsil, et Parmas on tõepoolest formaaljuriidiliselt reegleid rikkunud, kuid samas oli tema tegevus avalik ja kõik teadsid, millega peaprokurör tegeleb. «Kui distsiplinaarmenetlus aitaks kuidagi olukorda parandada, siis ma teeks seda, aga ma arvan, et see ei paranda olukorda,» ütles Timpson.