Harju maakohtu kohtunik keeldus põhjendamatult õigusemõistmisest

Kohtunike distsiplinaarkolleegiumi esimees, riigikohtunik Paavo Randma selgitas sellel nädalal ilmunud kohtute aastaraamatus, et distsiplinaarsüütegu on kohtuniku tegu, mis seisneb ametikohustuste täitmata jätmises või mittekohases täitmises. Samuti on distsiplinaarsüütegu kohtuniku vääritu tegu.