Muinsuskaitseamet koostab rahvusooperi juurdeehitise eritingimusi

Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub ütles, et rahvusooper Estonia esitas ametile eelmise aasta lõpus taotluse muinsuskaitse eritingimuste andmiseks ning praegu on eritingimuste eelnõu saadetud rahvusooperile tagasiside saamiseks.

Eritingimuste andmise protsess on tema sõnul olnud pikk ja põhjalik, kuna tegemist on Eesti riigi sümbolhoonega. Selle käigus on viidud läbi põhjalik arhiiviuuring, tellitud eksperthinnang Estonia teatrisaali akustikast ja selle parandamise võimalustest, peetud arutelusid erinevates erialaringkondades.

«Arutelusid on peetud mitmel korral ka Estonia meeskonnaga. Eritingimuste eesmärk on määrata Estonia teatrihoone kultuuriväärtuslikud osad ja anda võimalusi Estonia teatrihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks. Peamine eesmärk siiski on otsida kompromissi, et pakkuda rahvusooper Estonia eesmärkide saavutamiseks võimalusi viisil, mis aitavad hoida olulise mälestise ja seda ümbritseva UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva unikaalse muinsuskaitseala väärtusi,» lisas Staub.