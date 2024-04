Nursipalu harjutusvälja lähielanikud saavad riigi toel kodud helikindlamaks muuta

«Valitsus otsustas mäletatavasti harjutusväljade arendamisega seotud kompensatsioonimeetmete paketi, millega kohalike omavalitsuste iga-aastased toetused suurenesid 1,35 miljoni euroni ning neli Nursipaluga seotud omavalitsust said kokku 10 miljoni euro suuruse investeeringutoetuse. Mul on väga hea meel, et koostöös kohalike omavalitsuste ja Võrumaa Arenduskeskusega saab teoks ka paketi kolmas meede, mis aitab Nursipalu kandi inimestel oma kodud heli- ja vibratsioonikindlamaks muuta,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.