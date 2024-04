Välisminister Tsahkna: USA abipaketil on võimekus tuua lahinguväljal oodatud pööre

Tsahkna sõnul annab USA abipakett hädavajalikku sõjalist abi, millest Ukrainal pikalt puudu on olnud, ent lisaks on paketi vastuvõtmisel oluline sümbolväärtus. «USA tõestab sellega, et liitlaste toetus Ukrainale - kes võitleb kogu Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku eest – on püsiv,» ütles Tsahkna.