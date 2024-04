Tallinna lähistel muutus väikelennukite, kopterite ja droonidega lendamine paindlikumaks

Lähiala puhul on tegemist lennujaama ümbritseva kontrollitud õhuruumi osaga, kus lendamisele kehtivad rangemad reeglid – näiteks tuleb esitada lennuplaan, olla kahepoolses raadiosides ning juhinduda lennujuhi korraldustest.

«Lennuliiklus ja protseduurid on ajas väga palju muutunud ning senise lähiala suurus ja kuju ei vastanud enam tegelikele vajadustele,» selgitab Lennuliiklusteeninduse lennujuhtimise osakonna juht Mihkel Haug. «Ebaotstarbekalt suur lähiala tõi pigem kaasa asjatut lisakoormust nii pilootidele kui lennujuhtidele. Kokkuvõttes paraneb nüüd lennuliikluse läbilaskevõime Tallinna lennuvälja ümbruses.»

Haug rõhutab, et muudatust on põhjalikult läbi analüüsitud ohutuse vaates. Seda ette valmistades võeti arvesse pilootide tagasisidet ning mõjusid ohutusele, sujuvale lennukorraldusele ja keskkonnale. Keskkonna vaates on tekkinud alasid, kus piloodid saavad valida lennuks lühemaid trajektoore, vähendades sellega ühtlasi oma liikumise keskkonnamõju.