Intervjuus veebiväljaandele WeAreUkraine küsiti diplomaadilt, kas Ukraina peaks muretsema hiljutiste uudiste pärast, et Taani müüs Argentinale 24 seda tüüpi hävitajat.

«Ärge muretsege, sest Ukrainale saadetakse kindlasti lennukeid. See on kogu meie F-16 lennukipark, mis on praegu kasutusest kõrvaldatud, kuna saame uue põlvkonna F-35 lennukid,» kinnitas Mikkelsen.