Läänemets kutsus MPEÕK-d vabanema püha sõja mõiste väärastunud sisust

Ajalugu on meile näidanud, et sellised protsessid ei toimu kiiresti, kuid oluline on määratleda liikumise suund ja tagada koguduseliikmete hingerahu.

Ajalugu on meile näidanud, et sellised protsessid ei toimu kiiresti, kuid oluline on määratleda liikumise suund ja tagada koguduseliikmete hingerahu ja veendumus, et pühakodade uksed on ja jäävad avatuks ning usulised talitused toimuvad ka pikkade ja sageli keerukate läbirääkimiste ajal. Juba järgmisel nädalal võtab siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt MPEÕKi kogudustega ühendust ja lepib kokku kohtumise ajad, et koos olukorda arutada.