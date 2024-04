EDETABEL ⟩ Vaata, millistesse riigigümnaasiumitesse on suurim tung

Haridusministeeriumist (HTM) öeldi Postimehele, et osades koolides veel käib avalduste vastuvõtt. «Kui näiteks Tallinna kolme riigigümnaasiumisse on igasse üle kahe tuhande huvilise, siis ei saa me neid kokku liita. Erinevaid õpilasi registreerus katsetele kokku 3838 (mitte 7750, nagu näitaks liitmistehe), sest õpilased kandideerivad mitmesse kooli korraga ja märgivad vastavalt oma esimese, teise ja kolmanda eelistuse,» ütles HTMi kommunikatsioonijuht Mari Annus.