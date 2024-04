Tallinnas on liiklus suhteliselt rahulik, sest hoiatused suverehvidega mitte liigelda on autojuhid ettevaatlikuks muutnud. Kui peateedele on kinnisõidetud lume tõttu keerulisemaid kohti, siis suuremad teed on siiski (ka suverehvidega) sõidetavad.

Kõrvalteedel lumesahkasid naljalt veel näha pole ning seal on suurem probleem ka libedusega. Linna hooldavatele kõnniteedele ka sahad veel hommikul jõudnud polnud, mistõttu jalakäijate liikumisolud on veel ehk hullemad, kui autojuhtidel. Näiteks Vabaduse puiestee ääres olid sahk sõiduteelt lume kuhjanud hooga kõnniteedele ning liikumine jalakäijatel on seal kaunis keeruline.

Vabaduse puiestee äärne kõnnitee Tallinnas kõndimiseks hästi ei sobi. Foto: Postimehe lugeja foto

Teeolud on teisipäeva hommikul üle Eesti talvised, mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Teetemperatuur on Lääne- ja Põhja-Eestis miinuses ja teekatted on lumised ja libedad.

Tallinna tänavatel on igikeltsa

Merivälja poolt kesklinna poole ekseldes jäi silma jääks lihvitud lume rohkus. Lumekoristusest polnud jälgegi rääkimata lumetõrjest – ilmselt on sool otsa saanud või pole enam linna eelarves sentigi, et seda juurde soetada.