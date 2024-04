Veteranipäeval mälestati välisoperatsioonidel langenud relvavendi

«Eestlased on välisoperatsioonidel tõestanud, et nad on head sõdurid ja suudavad täita ka kõige raskemaid ülesandeid. Eesti sõduri suur eelis on see, et ta suudab keerulistes olukordades hoida pea selgena ja jääda rahulikuks. Kuigi täna meenutame langenudi välisoperatsioonidel, ei unusta me ka neid, kes on hukkunud Eestis või langenud vabatahtlikena võideldes Ukrainas. Me hoiame langenute mälestust elus, hinnates kõike seda, mida neil enam ei ole,»ütles oma kõnes Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik.