VIDEO ⟩ Täna abieluranda sõudnud noorpaar: see on nii ilus kuupäev

Sel aastal sõlmitakse suvekuudel rohkem abielusid kuupäeval 24.07.2024 ja 24.08.2024. «Ikka abiellutakse ja see teeb rõõmu,» sõnas Kail.



Äsja abieluranda sõudnud Eduard ja Getter ütlesid Postimehele, et nemad valisid selle päeva spetsiaalselt. Koos on paar olnud juba viis aastat ning otsitigi just ilusa kõlaga kuupäeva. « Ootasime mingit ilusat kuupäeva ja täna on 24.04.24. See on nii ilus kuupäev. Juba see annab sellele ilusat tähendust,» sõnas Eduard.



Andrus ja Eva nentisid samuti, et tegelikult just taheti ilusat kuupäeva. «Täiskuu ka!» lisas naljatledes Eva.



Küsimusele, kas ka aprillikuu kohta üsnagi erakordsed ilmastikuolud nende päeva morjendab vastasid noorpaarid, et pigem mitte. «Oluline ei ole ilm, vaid inimesed kes tulevad ja sündmus ise,» sõnas Eduard. Eva ja Andres lisasid, et nemad plaanivad pidu pidada toas, ehk ilm neid ei sega.