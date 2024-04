Balti riigid tihendavad koostööd tervisekriisideks valmistumisel

«Arvestades, et Eesti, Läti ja Leedu on väikesed riigid ja võimalused seetõttu ahtamad, on koostöö kahtlemata see, mis tagab inimeste tervisele parima kaitse hädaolukordades. Saame oma inimestele kvaliteetsemat ja kiiremat abi pakkuda, kui oleme hästi valmistunud, kokku leppinud ja läbi harjutanud ühised tegevused ja valmis üksteist vajadusel kiirelt toetama,» lisas minister.