Tallinna vene kooli õpilane kurdab poliitilist tagakiusamist. Abilinnapea rikkumist ei näe

Lasnamäe vene gümnaasiumi üheksanda klassi õpilane Andrei (nooruki perekonnanimi on toimetusele teada) rääkis Rus.Postimehele, et õppeasutuse juhtkond keeldub teda gümnaasiumi vanemasse klassi vastu võtmast. Andrei sõnul pole asi sugugi tema õppeedukuses, käitumises ega hoolsuses, mis pole sugugi kehvemad kui ülejäänud klassikaaslastel.

Õpilane on kindel, et gümnaasiumi juhtkond otsustas teda niimoodi karistada tema aktiivse ühiskondliku positsiooni ja poliitiliste vaadete eest – 16-aastaselt on Andrei erakonna Isamaa noorteorganisatsiooni üks juhte.