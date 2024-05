«Eiffeli torn on Pariisi ja kogu Prantsusmaa üks maamärke. Pisut naljakas on mõelda, aga suure [turismi]magnetina on see taas osake olümpiamängudest. Soetasin just hiljuti mõned piletid olümpia rannavõrkpalliturniiri mängudele,» rõõmustas hiljuti Tallinna teletornis oma vanavanaisale, Eiffeli torni projekteerinud insenerile Gustave Eiffelile (1832–1923) pühendatud näituse avamisel väljapaneku kuraator Savin Yeatman-Eiffel.