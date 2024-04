OTSE POSTIMEHEST Ansip: ma ei näe, et valitsusel oleks tahet defitsiidist lahti lasta

Tema sõnul tuleb kindlasti leida 1,5 miljardit eurot laskemoonale, nagu soovib kaitseväe juht, sest külma sõja järgne rahudividendide aeg on nüüd läbi.

Kui te kümme aastat tagasi peaministri ameti maha panite, kinkis toonane kaitseväe juhataja Riho Terras teile tänutäheks kaitseväe tugevdamise eest suurekaliibrilise Colti püstoli. Mis sellest saanud on?

See Colt on ka kaitseväe tugevdamine. Püstol on täiesti töökorras, loodame, et seda pole kunagi vaja kasutada.

Aga sellest lasta oskate?

Jah, ma oskan lasta, aga pean tunnistama, et sellest relvast ei ole ma kunagi mitte ühtegi pauku teinud. Relv on täpselt sama uus, kui see mulle kingiti.

Hübriidsõda on jõudnud ka Tartusse. Eelmisel nädalal ei saanud Helsingist saabunud lennukid kaks korda Tartus maanduda, sest Venemaa segas GPS-sidet. Kas tuleks lennuliinist loobuda või ehitada Ülenurme lennuväljale täppismaandumise süsteem, kuigi see pole äriliselt kasulik?

Ilmselt äriliselt see tõesti ära ei tasu. Lennunduses on kolme tunni autosõidu reegel: kui lennujaam asub lähemal, siis üldjuhul pole mõtet konkureerivat lennujaama ehitada. Kui odavalt saab, siis jah, aga maksumaksja rahaga on praegu märksa olulisemat teha – meil on vaja riigi kaitsevõimet tugevdada. Riigieelarve on ülisuures defitsiidis ja hakata eelarvet veelgi koormama ei ole ilmselt otstarbekas. Loodame, et signaali segamine ei muutu reegliks.