Finnair lahkus GPS-häiringu tõttu, õhuvägi jätkab harilikku tööd

Finnair teatas, et peatab kuuks ajaks lennud Helsingi ja Tartu vahel, sest ööl vastu reedet ja laupäeva pidi Finnairi lennuk GPS-häiringu tõttu Helsingisse tagasi pöörduma. Eesti õhuväest öeldi, et neid sellised vahejuhtumid ei mõjuta.

Transpordiameti lennundusteenistuse direktor Üllar Salumäe selgitas, et lennukid positsioneerivad ennast õhuruumis satelliitidelt tuleva signaali abil. «Signaali segatakse teataval raadiosagedusel ja kui pardasüsteemid saavad aru, et signaal pole järjepidev, puhas ega usaldusväärne ja nad võivad end välja lülitada, kasutab õhusõiduk teisi allikad – maapealseid navigatsiooniseadmeid. Lennukitel on jätkuvalt kasutusel ka kompassid, mille järgi end navigeerida,» rääkis lennujuhi haridusega Salumäe.