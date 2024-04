VIDEOD Eurovisiooni korraldaja saatis Eesti 200-le nende eurokampaania tõttu kurja kirja

Postimehele teadaolevalt pöördus erakonna Eesti 200 poole Eurovisiooni korraldav Euroopa Ringhäälingute Liit, sest erakond on kasutanud oma europarlamendi valimiskampaanias Eurovisiooni stiilis heli- ja pildikujundust.

Nimelt on erakond oma kampaania üheks tunnuslauseks tabavalt öelnud «Euro visioon», samuti korraldati hiljuti kongress, mille reklaamklippides ja stilistikas oli viiteid Eurovisioonile.

Eesti 200 esindaja Marek Reinaas kinnitas Postimehele, et EBU on nende poole pöördunud seoses kavandatava Euroopa parlamendi valimiskampaaniaga. EBU juhtis Eesti 200 tähelepanu sellele, et Eurovisiooni lauluvõistluse logo on kaitstud rahvusvahelise ja Euroopa Liidu kaubamärgiga, samuti on kaitstud Eurovisiooni tunnusmeloodia «Te Deum».

Reinaas selgitas, et nende kampaania peegeldab nn Euroopa visiooni, kuid pole seotud Eurovisiooni lauluvõistluse ega ärilise projektiga. Ta rõhutas erinevusi ürituse kontseptsioonis, eesmärgis ja kasutusvaldkonnas.

Reinaasa sõnul selgitati Eurovisiooni korraldajale saadetud vastuses, et nende hinnangul on tegemist arusaamatusega. «Meie reklaamvideost on selgelt tuvastatav, et tegemist on Eesti 200 valimiskampaaniaga, mitte Eurovisiooni lauluvõistlusega. Eesti 200 Euroopa Parlamendi kandidaatide reklaamvideo, kus kandidaadid ei laula, ei ole kuidagi seostatav Eurovisiooni lauluvõistluse ega ka EBUga,» sõnas Reinaas. Samuti on Eesti 200 valmis lisama selgesõnalise kinnituse oma reklaamvideole.

Erakonna kasutatavad värvilahendus, kirjafont ja taustamuusika (Beethoveni 9. sümfoonia «Ood rõõmule») on tema sõnul avalikus kasutuses ning pole autoriõigustega kaitstud. Siinkohal rääkis Reinaas avaldamata klipist, sest erakonna kongressi reklaamival videol kasutati just sedasama Eurovisiooni tunnusmeloodiat «Te Deum».

Reinaas märkis, et erakonna sisevalimiskogud on alati olnud temaatilised, näiteks 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kandideerisid nn superkangelased. Erakond on kasutanud sarnast kirjaviisi ja värvilahendust aastaid. «Erinevad on nii ürituse kontseptsioon, eesmärk kui ka kasutusvaldkond,» rõhutas Reinaas.

Ta väljendas kahetsust, et Euroopa Ringhäälingute Liidul (EBU) on tekkinud ekslik arvamus nende reklaamklipi kohta ning loodab, et arusaamatus saab lahenduse.

EBU pressiteenistus kinnitas Postimehele, et nad on Eesti 200ga suhtluses. «EBU-l on vastutus oma liikmete ja Eurovisiooni suhtes, et tegeleda kõigi asjadega, mis võiksid seada kahtluse alla meie apoliitilise staatuse,» öeldi Postimehele.