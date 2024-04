Linn lõpetab Tallinna Spordikooli tegevuse

Abilinnapea sõnul on otsuse taga kaks olulist argumenti. „Esiteks on tuvastatud Tallinna Spordikooli tegevuses mitmeid suuri ja süsteemseid puuduseid, millele on osutanud ka linna sisekontroll möödunud aasta suvel koostatud kontrolli kokkuvõttes. Paraku pole olnud tahet nende kõrvaldamiseks ja süsteemi avatumaks ning läbipaistvamaks muutmiseks. Teisalt on oluline ka see, kui tulemusliku spordikooli süsteem toetuste jagamisel on. Teiste linna spordivaldkonna toetuste otsustamise ja eraldamisega, mida on oluliselt rohkem nii arvuliselt kui eelarve mahult, tuleb kultuuri- ja spordiamet toime märkimisväärselt väiksemate kulude ja inimeste arvuga,“ märkis Oja.