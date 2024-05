Reinaas tunnistas, et Eesti 200 soovis esialgu kasutada oma reklaamis nii Puuluubi muusikat kui ka kogu euroloo video temaatikat, sealhulgas kõigile tuntuks saanud tantsuliigutusi. «Meie esindaja suhtles Eurovisiooni Eesti tiimi esindajatega,» kinnitas Reinaas ja märkis, et vestluse käigus selgus, et tantsuliigutused on vabaks kasutamiseks.

Ühtlasi tõstis Reinaas esile, et mõni aeg tagasi hakkas TikTokis liikuma video, milles 5MIINUST ja Puuluup õpetavad kõikidele soovijatele oma kuulsa tantsu liigutusi. «See, mis neil laval toimub, on väga hea emotsiooniga ja meile see meeldis,» ütles Reinaas.

Mis aga puudutab Eurovisiooni korraldava Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) kriitikat Eesti 200 reklaami suhtes, siis Reinaas nimetas seda tüüpiliseks Euroopas levinud ülereguleerimiseks. «See on ehe näide, kuidas Euroopa reguleerib asju – advokaadid töötasid, inimesed kirjutasid ja lõpuks EBU tõdes, et kõik on hästi,» ütles Reinaas.

Ta lisas, et EBU arvas alguses, et Eesti 200 on korraldamas muusikavõistlust, mida erakond ei tee, vaid tegemist on siiski europarlamendi valimistega. «Seda, et inimesed tulevad lavale, ei saa nimetada kaubamärgiõiguse rikkumiseks,» ütles Reinaas.

Ta lisas, et reklaamis kasutatud muusika on saadaval vabavarana. «Me tahtsime edastada seda power'it ja vibe'i, mis Eurovisiooniga kaasas käib,» lisas Reinaas ning kinnitas, et mingit skandaali nad taga ei soovinud ajada.