Tallinna ühistransport muutub reklaamivabaks

«Tõepoolest väheneb TLT tulu, kuid tänane ettevõtte omanik on seisukohal, et ühetaoline veeremi visuaalne identiteet kaalub üles reklaamitulu mittelaekumise. Liigume samas suunas Eestis levinud praktikaga, kus teiste omavalitsuste ühistransport või ühistranspordikeskuste bussid ning riigi reisirongid ja praamid on ühtse visuaalse identiteediga. Nõukogu on veendunud, et see samm suurendab ühistranspordi atraktiivsust ja populaarsust,» kommenteeris TLT juhatuse liige Kaido Padar.